國家通訊委員會 NCC 針對 《數位中介服務法》草案舉行第三場公聽會，這項法案要納管各式網路平台，包含 Line、 Dcard、 PTT、Yahoo等。台北市長柯文哲痛批，在蔡總統主政下，她的政府正在帶頭背離民主價值、碰觸憲法對於人民隱私權以及秘密通訊保障的底線

柯文哲表示，業者對這項法令感到非常不安，也 有不少業者擔心，這項法條會迫使業者率先刪除所有可能引起爭議的言論，等於擴大言論審查。

柯文哲提到，看最近網紅「好棒Bump」在網路上揭露國人被販運到國外的事件，外交部第一時間發出聲明，要Bump不要誤導國人、以訛傳訛，之後才改口說感謝Bump的援助。如果今天數位中介服務法在台灣施行，Bump根本沒有機會說出真相。

柯文哲認為，《數位中介服務法》的模糊地帶，會讓行政權擴張到無以復加，利用不明確的法律概念，壓迫所有不平之鳴、呼籲改革的力量在網路上噤聲，造成對人民與思想的箝制。

柯文哲回憶，蔡英文總統曾在2013年6月17日的臉書貼文寫道：「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」。而今在蔡總統主政下，她的政府正在帶頭背離民主價值、碰觸憲法對於人民隱私權以及秘密通訊保障的底線！

柯文哲呼籲大家，無畏攻擊、勇敢發聲，「今天你不說話，明天你說不了話」，「這是我們必須為自由付出的代價！」