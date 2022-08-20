女星白冰有一雙迷人電眼和精緻臉蛋，成為不少粉絲心中的女神，2010年有幸被成龍相中，去參演大製作史劇《神話》，與當時已很紅的胡歌有場愛戀，讓她獲得「小金喜善」的外號，但即使她的星路一片看好下，人氣始終不上不下，到後來嫁給了男模丁一，如今36歲已離婚還獨自照顧女兒，令人不勝唏噓。

白冰曾是西北政法大學的校花，24歲時被成龍選中《神話》女主角，就像橫空出世般，一出道就獲得豐沛的影視資源，她飾演的角色名為「玉漱公主」，擁有古典美人和脫俗的氣質，還會跳一曲水墨舞，在劇版裡上演跨時空劇碼，自三國時期相守了整整2000年，與胡歌的深情愛戀故事，當時造成很大的轟動。

白冰在《神話》中的玉漱公主扮相，至今仍經常被劇迷提及。(圖/微博)

白冰、胡歌在劇裡愛得火烈。(圖/微博)

不過自《神話》之後，雖然成龍曾帶白冰一名新人，多次加入大製作，包括《尋找成龍》、《十二生肖》等多部電影，且合作演員還都是大咖，甚至後來還被捧為「京城四美」，擄獲一票粉絲的心，但她的人氣還是上不來，2013年突然跟男模丁一結婚，隔年就生下1名女兒，後來就幾乎沒聽見她的消息了。

白冰36歲星途不順變這樣。(圖/白冰 微博)

有很多年的時間，白冰都淪落到只能演配角，與昔日風光相距甚遠。近期較給人印象深刻的，便是2020年陸綜《乘風破浪的姐姐》舞台了，結果她卻在節目中自曝離婚消息，講述幾年前離婚，單獨照顧寶寶的不容易，令人看了好心疼。如今她也已經36歲，不少人都敲碗她推出新作，再現往日的迷人風采。