NCC推出數位中介服務法草案，將網路各大平台言論納管，引發軒然大波，被認為是政府即將對言論自由伸手的手段。對此民進黨台北市長參選人陳時中回應「扣帽子不好」，讓網友全炸鍋，翻出前年醫材法大罵「還有臉說」。

數位中介服務法引發網路強烈反彈，更有聲音指稱「綠共時代來臨」陳時中19日出席台北國際旅展表示，數位中介法非常複雜，需要更多討論，但假訊息需要抑制，因此重點在如何取得平衡。被問到網上綠共說法時，陳時中回「討論法案用扣帽子的方式不太好」。

就有PTT網友翻出2020年醫材費一案，大罵當時陳時中承諾無限期暫緩、多做討論，結果下個月健保署就直接將法案改名後強硬上路，鄉民看到也大罵：「黨要硬上，你不能說不」、「好吧，至少還有一個月的言論自由」、「最後一定直接輾壓過關的」、「黨要過沒有過不了的，大家不要被騙了」、「找個時間偷渡就好了，綠共老手法了」、「黨說了算，在那叫什麼」、「這招民進黨可熟的」。

時間回到2020年，當時健保署在6月8日公告健保自付差額醫材制定價格上限，並訂定8月上路，引發醫界強烈反彈，眼見火越燒越大，同月13日，時任衛福部長陳時中緊急出面滅火，宣布無限期暫緩，加強溝通，健保署也在7月24日宣布廢除計畫。

未料到了9月1日，健保署突然宣布，醫材價格上限改用「費用極端值」來管理，等同於僅是換名字，政策照樣上路，氣得胸腔科醫師蘇一峰破口大罵陳時中「健保渣男，過程黑箱又粗暴」。