台北市長選戰激烈，台北市副市長黃珊珊積極拉攏藍營資深議員陳永德。現傳出陳永德16日再度邀請近20名里長餐敘，市長柯文哲、黃珊珊及民眾黨小雞都出席。由於陳永德才擔任國民黨台北市長參選人蔣萬安競選執行總幹事，時機敏感，讓陳永德倒戈的風聲再起。蔣辦回應，不需過度聯想。

7連霸議員陳永德基層實力雄厚，黃珊珊頻頻向陳招手，陳永德日前邀集里長與黃珊珊餐敘，拔樁傳言甚囂塵上，當時陳永德為破除謠言連忙與蔣萬安合體，並擔任蔣萬安競選執行總幹事。

惟據了解，陳永德私底下仍暗助民眾黨，陳永德16日邀請近20名里長在服務處餐敘，柯文哲與陳永德相談甚歡，民眾黨松山信義議員參選人楊寶楨也頻請益，餐敘長達2小時，黃珊珊則較晚抵達，最後柯、黃、楊與陳永德留下合影，頗有同一戰線氣勢。

據了解，陳永德在會中直接要里長支持黃珊珊，事實上陳僅是檯面上「被強迫」歸隊萬安戰隊。與會里長普遍認為，「只要不要（民進黨台北市長參選人）陳時中上就好」，蔣萬安、黃珊珊都是不錯人選，有里長坦言心裡很糾結、兩難，擔心最後讓陳時中得利。

由於14日是陳永德生日，陳永德也與里長一起吃蛋糕補過生日，有藍營里長低調表示，這只是陳永德告別政壇最後的生日，與選舉無關。

陳永德解釋，他定期會與里長在服務處餐敘，柯文哲知道此活動並帶著楊寶楨自行前來，黃珊珊則是臨時前來，當天沒聊到選舉，「議員跟市長互動很稀鬆平常」，而他與黃珊珊是20年同事，「選舉是選舉」會切割清楚，他持續帶著蔣萬安跑行程，尤其在松山信義行程，能出席的一定出席。

蔣辦發言人黃子哲指出，陳永德對於蔣萬安相關競選活動均大力幫忙，陳自己也是黨籍議員，此活動應屬例行性活動，黃珊珊也是基於議員跟副市長的關係，禮貌性及公務上的往來，正常互動不需過度聯想。黃辦則稱，黃珊珊以好朋友身分出席，同事情誼一直都在，友情難能可貴。