【愛傳媒葉毓蘭專欄】原來只有帥哥美女才能批評蔡政府的施政問題！原來民進黨高官的一張嘴就能救回受困柬埔寨的國人！原來蔡政府才是真正分飾神鬼兩角色的能手！原來有政府會做事的意思是所有功勞都是政府的！

不該讓警察的專業與中立成為政治的打手！

8月18日，國民黨3位立委（立法委員鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷）成功救援1名受困於柬埔寨的國人返國，卻在機場遭到蔡政府意圖攔截的「搶功」行動，更指稱相關立委「無端妨礙調查」！

對照蔡政府對於張安樂救回20人時，稱他「分飾神鬼兩角色」的說法，蔡政府無能改善國內經濟、就業環境，讓國人必須冒險前往國外求職，在遭到詐騙後，無能救援，卻又企圖搶功，營造「有政府，會做事」的印象，蔡政府這種惡劣的作為，才是真正「分飾神鬼兩角色」的能手！

還記得網紅bump直接深入柬埔寨各處險地救回受詐騙的國人後，點名外交部等單位的無所作為，bump卻被民進黨網路中心副主任批評羞辱「外表醜、內在又垃圾噁男憑甚麼罵外交部？」

張安樂利用過去的人脈與管道，自行參與柬埔寨的救人行動，並救援約20人返國。

外交部、內政部，沒有任何救人作為，卻又不想落人口實，只好惡人先告狀，說對方扮神又扮鬼，在張安樂提告後，刑事局只能坦承「目前沒有證據顯示參與協助營救臺灣人的統促黨、竹聯幫成員、有參與人口販運的證據」。

而泰國政府日前攔截人蛇集團，成功救回9人後，內政部長徐國勇立即上來搶功，表示這是因為他在8月4日會見駐臺泰國貿易經濟辦事處後，啟動合作機制，才能救回國人。

但這個合作所依據的是馬英九 政府在102年與泰國簽署的「臺泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」。怎麼這時候就不見蔡政府出來感謝馬英九與泰國建立的良好機制？

國民黨3位委員前往柬埔寨與臺商會面，並成功利用私人關係救回這名被害人。才剛到機場，蔡政府就派人來搶業績；一會兒說是「上級指示」，一會兒說是「防疫問題」，一會兒又說是要「協助調查」，甚至指稱國民黨立委無端妨礙調查。如果是警方的正當程序，依法行政，那相關的約談通知、傳票、拘票呢？

沒有依法的行政作為，漠視正當法律程序，難道只要政府想抓人，不用任何法律程序就可以直接把人帶走？蔡政府這種惡劣作為，更是造成飽經劫難後歸國受害者的二次傷害。而蔡政府除了要求辛苦的警察舉牌，讓這些高官搶功、作秀外，還能做些甚麼？蔡政府不是號稱最重視人權的嗎？

依稀記得在新冠肺炎之初，郭台銘、慈濟 當時要捐贈BNT等疫苗，政府萬般阻撓，彷彿是指揮中心在告訴這些人：民進黨政府沒有買到疫苗前，任何人都不能買到，若能買到，這些防疫物資都會有問題。時至今日，不僅態度依舊惡劣，更直接在機場悍然攔截。

若能在國內安居樂業，誰想去柬埔寨「冒險犯難」？救人如救火，與其搶功第一，阻止他人對於這塊土地與人民的奉獻，蔡英文不如好好思考如何能夠讓人民的生活更安全、經濟更發展、民眾收入更高，別再讓人民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。