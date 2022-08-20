【愛傳媒左化鵬專欄】聽說，七堵瑪陵坑的這座林子裡，常有花和尚出沒，我特地前來拜訪，一路上傳來叩叩的敲木魚聲，卻始終未見花和尚露面。幾株春不老和南洋肉桂樹後，驀然見到一汪水塘，五顏六色的荷花正盛開，微風送來陣陣浮香。

台灣人所稱的花和尚，並不是水滸傳中三拳打死鎮関西的魯提轄，而是指的五色鳥，他身上五彩繽紛的羽毛，像是穿著五色袈裟，啄木覓食的叩叩聲響，就像和尚敲著木魚。此時，也許他正躲在密林深處，向我們窺視，他既不願接見訪客，我和內人只好尋了一張石凳，欣賞滿池的荷花。

我見過杭州西湖的荷花，也見過濟南城大明湖的荷花。曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲，如果說那𥚃的荷花是大塊文章，這池荷花，只能算是一首雋永的小詩，雖是短短兩三句，確也頗耐人尋味。水面清圓，一一風荷舉，有的含苞待放，嬌羞無那，有的已盛開，風姿綽約，有的如美人遲暮，風韻猶存。

我知道花和尚不是為我們敲木魚，出水芙蓉也不是為我們而盛開。花開花落，雲捲雲舒，我們都是天地間的過客，山林裡偶然的相遇，謝謝芙蓉仙子！帶給我們一下午快樂的時光。

作者為資深媒體人

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