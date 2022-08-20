市場持續對高通膨和股權價值較高感到憂慮，美股今天收黑，中止週線連4紅局面。
道瓊工業指數終場下跌292.30點，或0.86%，收在33706.74點。
標準普爾500指數下跌55.26點，或1.29%，收在4228.48點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌260.13點，或2.01%，收在12705.21點。
費城半導體指數下跌84.504點，或2.78%，收在2953.339點。（譯者：徐睿承）1110820
市場持續對高通膨和股權價值較高感到憂慮，美股今天收黑，中止週線連4紅局面。
道瓊工業指數終場下跌292.30點，或0.86%，收在33706.74點。
標準普爾500指數下跌55.26點，或1.29%，收在4228.48點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌260.13點，或2.01%，收在12705.21點。
費城半導體指數下跌84.504點，或2.78%，收在2953.339點。（譯者：徐睿承）1110820
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