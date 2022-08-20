貝里斯籍雜貨輪「德運號」從2019年10月開始滯留台北港27個月，船員們如今皆已平安返家，此事終於畫下句號，而航港局統計，從2018年開始共發生6起船員滯留案，這些船隻多是「權宜船」，船籍登記在管理鬆散的小國，設籍國也無力規範，加上船員多數為外籍，導致台灣法規無法可管，只要繳交停泊費便能長久滯台難以約束。

航港局表示，從2018年至今，我國海域因船舶問題或船上勞資糾紛，導致船上船員滯留的外籍船舶共有6艘，包括2018年1艘、2019年3艘及2020年2艘，今年無新增船舶，航港局都已會同國際運輸勞工聯盟ITF、法扶律師積極提供船上滯留船員飲食用水等人道救援，建立聯繫管道與法律援助，現6艘船都已離台。

而這些被丟包的船隻多半是「權宜船」，也就是船公司或船東為了降低成本、躲避法規，將其所擁有的船舶登記於其他國籍，巴拿馬、賴比瑞亞、巴哈馬、馬紹爾群島、貝里斯及馬爾他為世界上主要的權宜船旗國，這些國家多半管理鬆散，導致漂流的船隻成為「三不管地帶」。

權宜船問題已成為是船運和遠洋漁業的一大隱憂，倘若國際法規沒有修改，船員也只能自求多福，期望自己別成為下一個受害者。（圖／報系資料照）

以滯台27個月的德運輪為例，德運輪幕後由大陸船東實際操控，船員在台生活則是一位自稱船東友人的賴姓男子負責，而船東聲稱破產發不出薪水，航港局、移民署和新北勞工局曾試圖協調，結論卻都是「愛莫能助」。

據悉，航港局曾找來船東在台代表協商，但該代表態度強硬，表示只願出3成薪資，船員們不甘努力付諸流水，雙方談判破裂，船東選擇「擺爛」至今，但德運輪在台北港的千萬停泊費用都有繳納，且船上有人就能靠港，而此案屬於外籍民事合約糾紛，雙方皆非國人，台灣各單位鞭長莫及，船員處境便有如海上孤兒。

如今船員們為了家人，選擇拿3成薪資返鄉，分別於去年底和今年初回國，但國籍船問題仍是船運和遠洋漁業的一大隱憂，倘若國際法規沒有修改，船員也只能燒香拜佛、自求多福，期望自己別成為「海上監獄」的下一個受害者。

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