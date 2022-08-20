驚悚片慎入！泳客戲水變獵物 鱷魚叼屍拖游震撼畫面曝光。(翻攝合成@neekocidio推特)

⚠️ Tw death by animal ⚠️

Man drowned by crocodile in

Laguna del Carpintero, Tampico, México pic.twitter.com/TkxewkTiV9 — teté 🥩 (@neekocidio) August 18, 2022

墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）坦皮科市（Tampico）一處公園發生一起極其慘忍恐怖的命案！一名疑似無視警告、於公園游泳戲水的男子，慘遭鱷魚獵殺，男子命喪鱷魚口中後，還被鱷魚在水中拖行，現場民眾目睹直擊這段殘忍驚悚畫面。

根據阿根廷新聞網站《infobae》報導，當地時間18日上午，一名男子在坦皮科市一處公園遭到鱷魚襲擊後死亡，鱷魚叼著屍體在水上拖行，這段驚悚影片已經在社群網絡上瘋傳。

當局指稱，這處公園多處水域都有鱷魚出沒的情況，相關單位在公園各處都有設有警告。慘案發生後，當局已尋獲男子屍體，由於尚未發現相關證件，無法確認身分。殺人的鱷魚體長約3公尺半，已被捕獲。

塔毛利帕斯州今年已經有五人遭到鱷魚襲擊而死亡，其中大部分是到水邊洗澡或洗衣服的遊民。

被鱷魚襲擊時該怎麼辦？根據佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會的說法，如果有人在水中並且附近有鱷魚，應大聲尖叫和濺水來迷惑動物。遭到鱷魚襲擊時，可以嘗試敲打鱷魚的鼻子或眼睛；當鱷魚要攻擊時，可以試著裝死逃生。