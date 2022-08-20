警方偵訊後，依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辨。（警方提供）

清水警分局及刑事警察大隊偵七隊，於18日在台中市外埔地區拘提日前為警方查獲人蛇集團在台首腦張女同夥邱嫌到案，現場並起獲手機5支及存摺2本等證物；警方指出，訊後依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辨。

警方指出，最近國人被誘騙到柬埔寨，逼迫從事國際詐騙工作人口販運案件頻傳，警方清查轄內前往柬埔寨等地尚未返國的民眾，執行家戶訪查並宣導，發現潛在的王姓被害女子，立刻立案偵查，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方偵辦時發現，被害人王女與許男於6月初在交友網站認織邱嫌，並在臉書社團「偏門工作」以10萬元薪酬為餌，招募打字員，1分鐘30個字以上，於6月7日由邱嫌開車招募帶他們2人到桃園，交由張嫌接送被害人至旅館，護照及簽證辦理完畢，再載送至桃園機場搭機出境。

警方表示，目前許男已於7月17日返台，惟王女尚未返台，已通報刑事局追查，並循外交管道釐清王女下落與安全。

清水分局強調，將會持續擴大追查其餘共犯，將不法集團份子繩之以法，也呼籲民眾切勿輕信高薪出國工作之不實訊息，應謹慎求證，以維護自身權益；如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。