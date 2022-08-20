《數位中介服務法》草案目前在公聽會階段，已引發外界極大反彈，行政院長蘇貞昌昨(19日)表示，將請相關部會積極溝通，等到大家都能接受，才會繼續推動。對此，有網友就表示，「還不就因為要選舉了所以先煞車，等選完就不演了啊」。

根據《中國時報》今(20日)報導，面對各界對於《數位中介服務法》草案的強烈反彈，蘇貞昌昨出面喊話，強調言論自由是堅持的價值，而假訊息受害民眾無數，如何在實務作業上能夠做到最好，需要各方多溝通，如果在實務面、操作面還有不及，或者需要再溝通的部分，都請相關部會要積極溝通，會等到大家都能夠接受，才來持續進行。

蘇貞昌出面喊卡後，引發大批網友湧入《LINE TODAY》相關新聞底下熱烈爭論，有超過1200則留言，不少人直言「別笑死人，自己方提出的也是自己被罵爆後取消的」、「政府的假訊息辦不辦？」「言論自由沒收法」、「說民進黨不好就是假消息，就這麽簡單」、「今天你不說話，明天你就說不了話」、「影響選舉，趕緊出手？或是自導自演？」