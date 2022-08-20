熱爆！氣象專家吳德榮表示，明天至下周二受熱帶大陸氣團邊緣影響，降雨少，全台晴朗酷熱，北部、東半部將出現38度以上極端高溫，挑戰今年最高溫紀錄，其中北市體感溫度達40度、下周二更飆到43度。颱風方面，熱帶擾動下周三接近巴士海峽，不排除會成颱，路徑有機會通過台灣或鄰近海域。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（20日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，花東縱谷的高溫在38度左右；部分山區及平地有午後雷陣雨、範圍縮小。

明日至下周二（21至23日）在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區。各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機會，應慎防熱傷害。

吳德榮表示，下周三至周五（24至26日）受熱帶低壓或颱風或是外圍環流影響，下周三仍晴朗酷熱，但水氣略增，午後降雨機率提高，下周四、五氣溫微降、各地仍偏熱，水氣增多，對流增強，降雨範圍擴大。不過模式仍在調整，有不確定性，需逐日更新。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天（21日）台灣東南方有熱帶擾動活動的機率，大致往西北移動；下周三（24日）接近巴士海峽時，成颱的機率雖低於50%，但不能排除。美國模式模擬其路徑包括從台灣東方遠海北上或西進擦過呂宋島，21條模擬路徑中有5條通過台灣或鄰近海域，直接影響機率不高，但也不能完全排除，因此是熱帶擾動是否成颱、是否會進入台灣的警戒範圍？都還不確定，且模式會再調整，應持續觀察。