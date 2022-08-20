年底台北市長之戰引發各界關注。一份最新網路民調顯示，國民黨的蔣萬安以41.1%看好度奪冠，民眾黨支持的黃珊珊獲得19.5%，民進黨的陳時中則以12.9%墊底，但認為「不知道／沒意見」的民眾竟高達21.6%，比黃的民調還高，可見不少民眾對於台北市長人選仍持觀望態度。

《Yahoo奇摩》15日起針對台北市長選情進行網路民調，截至今日早上7時30分，已有52400人參與投票。詢問「陳時中正式投入選戰滿一個月，你對他的表現有何看法？」認為完全不滿意的民眾有49.5%、不知道／沒意見有19.5%、不太滿意有11.2%、非常滿意有10.5%、還算滿意有9.3%。

針對「你看好誰當選台北市長？」看好蔣萬安的民眾有41.1%、不知道／沒意見的有21.6%、黃珊珊19.5%、陳時中12.9%、蘇煥智3.7%、童文薰1.2%。

至於「你認為未來台北市需要加強發展的方向為何？（複選）」，前五名則分別是：交通建設39.2%、經濟發展30.9%、警政治安27.4%、居住正義25.8%、教育品質21.3%。