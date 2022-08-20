正妹開直播賣衣服，本來只是想展示小可愛的內襯，結果卻意外走光，讓胸前兩顆全都露，引起網友討論，不少人看呆直呼，這是忘了自己沒穿，然後不小心掀開的；還是為了搏版面和流量拚了？短短11秒的走光影片在網上瘋傳。

一位正妹開直播賣衣服，只見她穿著一件粉色無肩帶的小可愛，隨後大方掀起小可愛的外層，露出裡面的內襯給觀眾看，直言「穿這款小可愛就不用額外穿內衣！」

正妹直播穿平口小可愛，掀起外層露出裡面的白色內襯。（圖／翻攝自YouTube）

本以為帶貨直播就到這裡結束，未料，這位正妹疑似是忘了自己裡面啥沒穿，竟然順手將白色的內襯也掀開來，讓胸部在6千多位觀眾面前彈出來，雖然正妹立刻就伸手擋住，但影片還是被許多老司機截下來，在網路上瘋傳。

而短短11秒的走光影片也被上傳到YouTube上，後來也被網友檢舉下架，稱這部影片違反了 YouTube 政策中對裸露或色情內容的規定，因此已遭移除。

此外，根據《刑法》第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者的處罰亦同。