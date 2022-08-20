中國外交部消息，國務委員兼外長王毅19日與法國總統外事顧問博納通電話。王毅闡述中方在台灣問題上的嚴正立場，讚賞法方始終奉行一個中國的政策，強調美方和台獨勢力一再改變台海現狀、掏空一個中國原則，嚴重危害台海和平穩定。在涉及國家主權和領土完整原則問題上，任何國家都沒有退讓的餘地，中方理所當然要採取行動捍衛自身正當權利，防止出現更大危機。博納說，法方始終恪守一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整這一立場從不改變，希望繼續通過對話協商，維護台海穩定。

王毅表示，當前形勢下，中法關係持續穩中有進。要本著相互尊重的精神，切實照顧好彼此核心利益，積極推動航空航太、民用核能、農業等領域的密切合作。面向2024年中法建交60周年以及巴黎奧運會召開，通過高級別人文交流機制規畫設計好兩國人文領域交流合作，發揮好兩個文化大國應有的作用。要堅持真正的多邊主義，不斷加強全球安全和國際發展等領域合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷呈現新的生機和活力。

王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，讚賞法方始終奉行一個中國的政策，強調美方和台獨勢力一再改變台海現狀、掏空一個中國原則，嚴重危害台海和平穩定。在涉及國家主權和領土完整原則問題上，任何國家都沒有退讓的餘地，中方理所當然要採取行動捍衛自身正當權利，防止出現更大危機。

博納表示，法方贊同維護國際關係基本準則，維護地區安全和平穩定，同中方一樣，法方拒絕冷戰思維，反對集團對抗，希與中方攜手應對當前國際和地區危機，向全球傳達團結正面的資訊。法方一貫高度重視發展法中全面戰略夥伴關係，願同中方共同努力，建立具有活力、建設性、強有力的雙邊關係。加強高層對話交往，深化經貿、科技、人文等各領域務實合作，共同應對氣候變化、糧食安全等全球挑戰。

博納說，法方始終恪守一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整這一立場從不改變，希望繼續通過對話協商，維護台海穩定。