國家通訊傳播委員會（NCC）通過《數位中介服務法》草案，草案中將知名網路平台PTT、Dcard、臉書、YouTube、巴哈姆特等平台都將被納管，質疑該法限制言論自由引發軒然大波，網路抗議聲浪不斷。資深媒體人黃暐瀚在臉書發文表示2013年民進黨立委高喊言論自由不可碰觸的，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，現在不用言論自由了？

黃暐瀚昨(19)日在臉書發出2013年立法院議案關係文書，內容指出，「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保護。」他發文表示，因為網路輿情「大炸鍋」！原訂8/25「中介法」的第四場公聽會，昨日宣布取消了（延緩舉辦）。他質疑「別的不多說了，自己看看2013年，民進黨立委是怎麼高喊言論自由不可碰觸的？『即使是謠言亦應受到言論自由之保護』，這提案還列在立院的議事處，想否認都甩不開。現在不用言論自由了？」

他更在意的是，明明原本叫做「數位通訊傳播服務法」（通傳法），為什麼突然改名變成「數位中介服務法」（中介法）？

中介什麼？明明就是網路「管理」、網路「管制」，甚至都可以算是「網路戒嚴」了！在那邊「中介」什麼？想騙誰？有想過波妞男朋友「宗介」的感受嗎？

黃暐瀚在臉書痛批「現在不用言論自由了？」（翻攝黃暐瀚臉書）

貼文一曝光，網友們也紛紛留言痛批「由於此訊息不符合國家網路中介法，已被屏蔽」、「假民主～讓假民主下台」、「嘴上民主自由 抗中保台! 其實骨子裡最想要共產黨的獨裁級權統治! 還真諷刺」、「NCC不是獨立機關嗎？ 為什麼蘇說煞車就煞車？ 為什麼民進黨中央臉書PO文幫NCC辯護？」