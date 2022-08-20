知名網紅兼模特兒花花，不僅長相甜美還擁有F罩杯火辣身材，嫁給大14歲F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁後，育有2名女兒，經常透過社群媒體分享生活的她，近來透露分享辣照時，常收到網友非善意私訊，甚至還直接檢舉，讓她無奈表示：「為什麼不能好好展現成品呢？」

花花表示常會收到「在孩子面前穿比基尼不會害羞」的私訊，其中不乏沒那麼婉轉、友善的訊息，甚至直接檢舉照片太裸露也是時有所見，對她而言平時健身鍛鍊、注意飲食維持身材，努力把體態雕塑成喜歡的模樣，都那麼努力付出，為什麼卻不能好好展現成品，接著強調通常帶孩子去游泳、海邊才會穿比基尼，而去玩水穿泳裝是很健康的事，不懂為何遭異樣眼光看待。

花花分享辣照時，常收到網友非善意私訊，甚至直接檢舉。(Flora＊花花臉書)

因為以上種種案例，花花表示會教導孩子健康看待自己與別人的身體，畢竟學會尊重不一樣的個體是很重要，若自己的心是健康的，眼光也會是健康的，從來不覺得這是需要害羞掩飾的事情，更透露孩子的老師、同學家長都有追蹤自己，甚至會看她每則限時動態，但卻不會為此感到害羞，接著強調：「愛自己，愛自己的身體。用健康的眼光去看待世上每一個美好，Love & Peace 」。

花花表示有時會遭網友檢舉照片太裸露。(Flora＊花花臉書)

對此，網友紛紛留言：「在小孩面前穿比基尼怎麼了嗎⋯這什麼正義魔人⋯」、「女兒慢慢長大，可以跟女兒一起穿比基尼泳衣是多麼可愛的事情呀」、「身材好是健康的事，真的要健康面對」、「那些人講的話都不是健康的心」。