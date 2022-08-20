《數位中介服務法》草案目前在公聽會階段，引發外界極大反彈。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗用「四個步驟」，盼以最「簡單粗暴」的方式，讓民眾了解該法條通過後會發生什麼事。楊的說法獲得超過3000個讚，大批網友直呼清晰明瞭又實用。

楊植斗昨日（19）在臉書發文表示，他想用四個步驟，簡單粗暴地讓大家了解，《數位中介服務法》通過後會發生什麼事：

1、網紅Bump拍影片營救赴杜拜丶柬埔寨受困國人，上傳至網路平台。

2、外交部痛罵Bump「以訛傳訛丶誤導國人」。

3、網路平台不知道Bump講的是真是假，但為了不被政府罰鍰找麻煩，第一時間還是先把Bump的影片全刪除。

4、全劇終，蔡英文表示：「Bump給我閉嘴！」

此文獲得3000多個讚、逾230則留言與近百次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「清晰明瞭，讚！」「很實用的解釋」、「民進黨果然是民主政黨，台灣人都『被民主』」、「選前鄭南榕，選後朕難容」、「每件事都擺明現在的民進黨是專制獨裁的，而整天罵對岸，真的顛倒是非」、「有政府不做事，還不讓別人做事」、「若得逞，台灣悲歌」、「擺明就是全面網路監控」、「這我只能按讚了，這種惡法真的不要給過。資訊該靠民眾本身來過濾篩選正確性，政府說錯就錯，也太蠻橫霸道了」。