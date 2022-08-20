台中市大雅區62歲陳姓婦人，退休後獨居在外，閒暇於LINE社團認識義大利籍石油大亨，數個月噓寒問暖婦人便以男女朋友互相稱呼；大亨表示18日搭乘飛機來台相見，旅宿旅館卻身無分文，要婦人前往超商購買點數卡，並拍攝序號及密碼；警方獲報瞭解後，發現是常見跨國戀情詐騙，即時阻詐免受騙。
大雅警分局潭北派出所警員周瑋儒、黃奕銓及實習生游竑榤，18日中午12至下午2時擔服巡邏勤務時，統一超商店員報案，表示有1名婦人要購買點數，回答支支吾吾驚覺有異，遂請警方到場協助。
警方到達現場後，陳婦表示她退休後獨居在外，閒暇之時於LINE社團認識義大利籍石油大亨，數個月噓寒問暖，婦人便以男女朋友互相稱呼；大亨說他18日搭乘飛機來台相見，旅宿旅館卻身無分文，便要婦人前往超商購買點數卡，並拍攝序號及密碼。
警方深入瞭解後，發現這顯然是常見的跨國戀情詐騙，起初婦女仍堅信愛情，在警方不斷耐心勸說婦人，又搜尋多起相似新聞案例向婦人解說，她才相信這是典型的詐騙。
潭北派出所副所長林錦鋒呼籲，民眾可向長輩宣導防詐騙資訊，有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，尤其網路交友要謹慎，切勿深陷歹徒甜言蜜語的圈套中，一旦遇到要求以點數方式付費，都務必提高警覺，避免上當受騙。
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