中共4日時在台灣四周海空域舉行軍演，1名劉姓男子於PTT以「中國要從台灣撤僑了」發文，遭警方依違反社會秩序維護法移送，屏東地院潮州簡易庭11日裁定處新台幣2000元罰鍰，全案可抗告。

據判決書指出，1名40歲的劉姓子於本月4日時，收到友人從不知名的群組中轉發央視新聞圖假訊息照片，便在PTT「Gossiping」看板，以「中國要從台灣撤僑了」標題張貼此謠言内容文章，供不特定網友觀覽，足以影響公共之安寧假訊息，遭警方依違反社會秩序維護法將劉男及友人移送。

友人辯稱因擔心發生事故才轉傳提醒他人，法官考量友人僅傳送訊息給劉男，並無散佈於眾人之行為，且無證據顯示友人遭他人指使散播，依無證據不得認定犯罪事實，諭知友人不罰。

劉男坦承犯案，法官表示劉男為40歲之中年人，應具備正常智識能力之人，對於該訊息內容應屬謠言一事，自不能諉為不知，竟未經查證，於中共軍演期間，擅自發表「中國要從台灣撤僑了」不實內容，於多數人可瀏覽之社團聊天室，造成民眾獲得錯誤訊息，足以影響公眾安寧。

法官考量劉男主動向警方自首坦承犯案，故依社會秩序維護法第9條第1款之規定，減輕處罰，11日裁定處劉男新台幣2000元罰鍰，全案可抗告。