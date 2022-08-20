大陸雲南地區一名就讀會計系三年級的女學生，外表清純甜美，私底下卻為了強大的物慾，而和多位男性有不正當的金錢往來，手機相簿充斥著裸照、聊天內容也都是和包養對象相約的證明。種種證據，讓女孩的正牌男友大崩潰，也忍不住將女孩的真面目公諸於眾，而女孩眼見紙包不住火，竟然大受刺激在學院的大群組上全都認了。

綜合陸媒報導，大陸雲南財經大學會計系一名19歲的女學生，現正就讀大學三年級，由於她長相甜美可愛，看上去文靜乖巧，與男友透過網路交友認識，兩人交往短短半年，單純的男方就帶著女生回去見家長，而男方的長輩看到乖巧的女孩也很喜歡，因此初次見面就給了極貴重的禮物。

由於女大生家裡的經濟狀況不好，每個月只能給1500人民幣（約6600台幣）的生活費，女孩為了打扮、社交與養貓，每個月的消費至少要7000至8000人民幣（約30000至35000台幣），因此經常向男友撒嬌要錢，而男友也不是很介意，就這樣大方的給了。

男方表示，看似清純可人的女友，私下竟是另一個樣子。某次看了女友的手機，發現晴天霹靂的真相。女友的手機相簿中竟然滿滿都是裸照，通訊軟體的聊天內容充斥著與不同男人之間不正當的金錢交易往來，還有許多跟包養對象相約的對話紀錄。讓男友看了崩潰又傷心，最後也爆氣揭開女友的真面目。

而真相曝光以後，大受刺激的女孩竟在學院的大群組裡面說「我就是千人X、萬人騎的雞，可以了吧？我髒的很！」讓不少網友看了很唏噓。