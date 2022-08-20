民進黨台北市長參選人陳時中稱，疫苗合約除涉及保密條款資料外，其餘資料和合約都已揭露給立委。國民黨立委抨擊，衛福部對疫苗採購專案已認定採「密件」處理，要到民國140年才解密，屆時陳已100歲。臉書粉專「工程師看政治」則諷刺，陳任內的採購合約、3＋11會議紀錄都不公開，就連總統蔡英文的論文也要封存30年，可謂「民主奇蹟」，世界真的跟不上台灣。

《中國時報》昨日（19）報導，陳時中稱疫苗相關合約，除涉及保密條款資料外，其餘資料和合約都有揭露給立委。國民黨立委李德維等人則反批，據審計部查核資料顯示，「疫苗採購專案查核結果，按衛福部的認定，以密件處理，於140年2月25日解密。」也就是要等30年、8屆立委以後，民眾才能看到過去2年，衛福部是如何用國家公帑採購疫苗，這是什麼公開透明？

對此，「工程師看政治」昨日在臉書發文質疑：「沒問題的事情，不怕別人看。不敢給人看的事情，你覺得那會是什麼？又是為什麼，支持者好像什麼都無所謂？是不是一定要等到親眼看到他把自己賣了，才會醒過來？」

粉專更痛批，遇到非法的騙子，我們還能報警，但合法的騙子，整個公家機關都聽他們的話，就連警察都會幫他。現在不只3＋11會議紀錄不給、蔡英文的論文要封存30年，連高端疫苗採購決策過程都要封存30年，擺明要帶著祕密進棺材，死前絕不讓別人檢討；這樣的人有臉出來選台北巿長，還有破2成支持度，可謂「民主真的到處是奇蹟，世界真的跟不上台灣」。