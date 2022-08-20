澎湃新聞20日報導，大陸青藏高原被稱為「亞洲水塔」，對下游多國約20億人口生存發展影響深遠。氣候變化背景下，青藏高原也是反應最敏感的區域之一。中美學者研究預估，近40年後，青藏高原或失水2300億立方米至新平衡。從對人口稠密流域的分析來看，阿姆河及印度河流域因氣溫顯著上升，可能成為水資源短缺最嚴重地區。

北京清華大學水利系研究團隊聯合美國德州大學、賓州州立大學研究人員，構建機器學習模型，反演和預估了從21世紀初至中葉（2002—2060年）的青藏高原陸地水儲量變化。於15日在國際期刊《自然-氣候變化》上發表題為〈氣候變化威脅青藏高原陸地水儲量〉（Climate change threatens terrestrial water storage over the Tibetan Plateau）的研究論文。

研究發現，2002年到2017年間青藏高原陸地水儲量以約 100億m³／年的速度下降。但區域之間存在顯著差異。青藏高原外流區水儲量以約160億m³／年速度下降，主要由南部興都庫什‒喜馬拉雅‒念青唐古喇山脈的冰川後退、怒江‒瀾滄江流域土壤和地下水儲量下降導致；內流區水儲量以約56億m³／年上升，主要由北部羌塘盆地湖泊擴張、喀喇昆侖‒西昆侖山冰川品質增加導致。

研究稱，總體而言，氣候變暖、季風變化、地表短波輻射及降水相態變化的共同作用，是過去近20年間青藏高原陸地水儲量顯著變化的主要原因。

研究預估，總體上青藏高原未來陸地水儲量變化趨勢將變緩，達到新平衡，但青藏高原未來陸地水儲量淨損失可能達到2300億m³。從對人口稠密流域的分析來看，由於阿姆河及印度河流域未來降水變化較小，但氣溫顯著上升，這兩個流域可能成為未來水資源短缺最嚴重的地區。

澎湃新聞報導，研究論文通信作者是北京清華大學水利系研究員龍笛、第一作者李雪瑩博士生。龍笛受訪表示，青藏高原南部陸地水儲量下降的氣候原因，一方面是受南亞季風的減弱，喜馬拉雅地區的降水在過去20年間有減少趨勢，另一方面恒河-雅魯藏布江流域在過去20年間經歷了比較顯著的升溫，特別是在冬季。降水減少導致陸地水儲量補給減少，而氣溫的升高會導致冰川的融化。此外，我們發現在氣候變暖的背景下，青藏高原冰川品質下降的流域（印度河、恒河-雅魯藏布江流域）的降水相態也發生了變化，降雪量占總降水量的比例減少，這會進一步促進該區冰川負平衡。