70歲老戲骨李立群上月從上海回到台灣生活，他受訪表示若打仗會死守台灣，引來部分網友熱議，相隔快一個月後，李立群在抖音曬出新影片，強調所謂的死守只是若真有戰爭，「我們這種人都是死守台灣的那種」，澄清不是指到時候會拿槍，自嘲說：「我連棍子都拿不動」。

先前因為上海封城，李立群透過抖音分享生活意外走紅，後來他宣布退休要回台灣生活，種花種草過清閒生活，對於日前受訪內容被熱議，李立群在最新一支影片中分享老婆做的餃子湯，話鋒一轉，他表示平常保持沉默不敢回應，但其實他對採訪內容有想說的話，「就說到萬一有戰亂，像我們這種人都是死守台灣的那種，這個死守的意思不是到時候我得拿槍，我連根棍子都拿不動」。

李立群進一步說：「我的意思是說我跟我老婆要死守故土，我們不會把房子賣了抱著錢去移民去，不會，就讓自己願意老死在自己的故鄉台灣，就這樣，今天稍微緩一點了，我趁著機會，這麼大年紀了，我覺得我自己委屈沒有關係，但是該解釋的還是要說清楚」。

李立群說，這麼多年來大陸觀眾對他的支持和關懷都是互相的，這麼多年到大陸拍戲時，他對廣電總局充滿了感恩，「人家接納我，人家不嫌棄我、肯定我，才會讓我演戲」，「這些東西都是非常重要的機緣、情感，不能一掃而光」，很感謝默默支持、信任他的朋友。

先前李立群宣告退休，他表示自己去大陸是看朋友、看親人、給祖先上墳，要不然就是旅遊，這個年紀應該不會再去工作，怕拍戲會耽誤人家，目前決定就在台灣生活，或許會在台灣繼續演戲，「因為近可以自己開車去現場」，拍完就回家，「也許還會接一點點，你說演員百分之百退休很難，你到90歲如果手腳還算利索（動作靈活敏捷之意），有人找你演一個合適老頭的戲就去吧！大家嘻嘻哈哈把戲演完回來，這是有可能的」，意指不會完全放下演員工作。