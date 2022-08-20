新華社20日報導，經過持續攻堅，海南省三亞疫情擴散勢頭得到有效遏制，海南疫情較重6個重點市縣呈下降趨勢，陵水、臨高已實現社會面清零，全省疫情穩中向好，但防控基礎仍不穩固。中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭連日在海南調研指導疫情防控工作，深入三亞、樂東、陵水等地隔離點、封控社區、方艙醫院、交通場站，實地瞭解指揮體系、隔離轉運、社區管控、醫療救治、遊客離島、擴充床位和隔離資源等情況，推動各項防控措施加快落地。

她強調，要加密核酸篩查快速發現傳染源，備足方艙、隔離資源保證轉運收治日清日結，嚴格社區管控擰緊「水龍頭」，徹底阻斷傳播鏈條，持續鞏固擴大防控成果，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

孫春蘭指出，要優化核酸檢測策略，聚焦重點社區和人群，盡快篩乾撈淨風險人員。要下決心加快擴建方艙醫院、徵用隔離旅店，堅決做到應收盡收、應隔盡隔。加強城中村、工地、大型企業工廠等重點場所以及快遞、城市運行保障人員等重點人群的管理，壓實「四方」責任，嚴防疫情出現新的暴發點。對高風險社區提級管控，嚴格足不出戶，做好群眾基本生活和就醫用藥保障，最大限度減少疫情對群眾生產生活的影響。

19日是大陸第五個中國醫師節，孫春蘭來到三亞中心醫院、三亞市第四方艙醫院看望慰問一線醫務人員，向大陸醫務工作者致意。