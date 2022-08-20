大陸男星王鶴棣曾出演過夯劇《理智派生活》、陸版《流星花園》，近期新劇《蒼蘭訣》正在熱播中，劇中他和虞書欣的甜蜜愛情更是讓不少人狂嗑cp，目前正處於焦點的他，卻在近日突然爆出「插隊做PCR」爭議，引爆全網一時論戰不休，隨後本人迅速道歉承認錯誤。

從八卦博主酷哥追星日記的影片中可知，當天王鶴棣和助理前往餐廳和好友聚餐，結束後趕往PCR檢測地點，由助理先下車排隊，還特意和前面的人拉開空位，過了20分鐘後，王鶴棣邊打著電話邊走到助理的身前，直接插入隊中。近期大陸疫情又起，PCR檢測頻率高，不少網友都痛恨檢測時被插隊，因此引起不少爭論。雖然有人認爲他這只是代排，並不算嚴格意義上的插隊，但也有人認爲代排人數應該一致，既然讓王鶴棣站自己位置，那助理就應該去隊伍末端排隊。

王鶴棣近日突然爆出「插隊做PCR」爭議。（圖／翻攝自 早扒點追星日記微博）

王鶴棣本人也親自下場轉發了助理貼文道歉。（圖／翻攝自 王鶴棣微博）

不久後，助理發文透露具體情況：「因爲棣棣有個工作電話正在進行，所以我先去排隊，空出一個人距離後，也和後面在排隊的朋友溝通了這個情況。」同時也表達了思慮不周的歉意，將來會注意。王鶴棣本人也親自轉發助理貼文道歉，「十分抱歉帶來了不好的影響，真誠向大家道歉，對不起，是我錯了！」