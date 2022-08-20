近日柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家人蛇集團詐騙案持續延燒，政府及民間透過各種管道救援受困在柬緬的打公豬仔。立委伍麗華今日凌晨在臉書發文透露又有一位受騙孩子平安返台，大嘆「我們總算鬆了一口氣！」同時也將救援過程曝光。

伍麗華今日凌晨在臉書發文表示，「早上六點不到，助理就發訊通知我OO已經在辦事處的協助下抵達金邊機場『躲在外面等機場開門』；十點進海關，通知移民署接應，下午五點抵達曼谷機場，協助順利登機門；22:19這孩子已經平安抵達國門！「我們總算鬆了一口氣！」

伍麗華透露，早上10點服務處助理協助4個家庭確認借款、匯款，直到晚上8點半才確定全都安頓好，並表示「明（21）日晚上又能迎回4個孩子！」、「這樣的營救行動，每天上演，我們每天都在努力。」

伍麗華表示，「從7月15日，第一起人口販運陳情，到今天已經超過一個月，接手的陳情也已20多人。透過他們所提供的線索，警方攔截救回了陳情的5個孩子；加上透過贖金救回的，已經有11個孩子回來了。並hashtag標註一個孩子都不能少、手中已救援11位、待援9位」。

救援過程中最令她難過的是家屬籌措不到錢的窘境。她表示「這不是捐款，我很努力的提供『免息借款』，也希望有人可以伸出援手，雖然一一碰軟釘子，但我仍鼓勵家屬及受困的孩子不要失去希望！』