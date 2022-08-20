霧峰分局讓阿公阿嬤們在寓教於樂中，獲得防詐騙知識，並相互提醒「要記住喔！」（警方提供）

詐騙案件手法不斷推陳出新，時又老調重彈，令人防不勝防。霧峰分局「防詐護衛隊」日前到霧峰北勢社區進行防詐宣導，現場向長輩們解說常遇到的詐騙手法及術語外，更積極推廣「詐騙防衛隊」桌遊活動；藉由桌遊翻轉傳統宣導方式及警民視角，讓長輩們了解詐騙集團洗腦功力的厲害，讓阿公阿嬤們在寓教於樂中獲得防詐騙知識，並相互提醒「要記住喔！」

霧峰分局以強化長者防阻詐騙意識為題，並透過遊戲主持人利用「詐騙防衛隊」事件卡製造詐騙情境，融入真實詐騙情節，讓樂齡長輩們以角色任務卡和擲骰子相互結合，協助主角「老王」降低詐騙「恐慌值」，瓦解詐騙集團的陰謀，在遊戲過程中學習防詐知識，進而提升防詐意識，有效防止詐騙案件發生。

北勢社區發展協會理事長陳裕承表示，希望警方多至社區辦理相關活動，讓社區長者們可以了解詐騙集團慣用的術語、新的犯罪手法，相信有助於加深長輩們防詐的觀念及意識，不再為詐騙所害。

霧峰分局長李建興說，採用桌遊來宣導特定觀念與知識，對象已經不再侷限於年輕人，防制詐騙案件發生一直以來都是警方的重點工作，最有效的方式乃是提升民眾犯罪預防觀念，強化自我防衛意識，才能避免受害。

警方透過創新且別出心裁宣導方式，讓長輩在遊戲中學習防詐觀念，牢記防詐3步驟-「冷靜、查證、報警」，回到家庭與社區中就成為最佳的防詐種子，讓宣導效益能持續擴散。警方將持續加強樂齡長者聚集場所，擴大銀髮族防詐宣導工作，讓長輩都能提昇自我防範詐騙意識及防詐能力，保障民眾財產安全。