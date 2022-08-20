電競市場隨著疫情而帶動的宅經濟起飛，即將於今年9月登場的亞洲運動會，更首次將電競納入比賽項目，象徵電子競技已發展成完整的產業鏈，LG看準電競市場的趨勢，推出了一系列3款的UltraGear專業電競顯示器產品陣容，包括32GQ950和32GQ850，以及48GQ900，為首度搭載OLED面板的大尺寸專業電競顯示器。

LG UltraGear 48吋 UHD 4K OLED專業電競顯示器 48GQ900，搭載HDMI 2.1與DisplayPort連接埠，在4K的高解析度下，更新率為120Hz、超頻時最高可達138Hz。（LG提供）

LG的UltraGear 48吋 UHD 4K OLED專業電競顯示器，擁有超頻達138Hz的刷新率、0.1毫秒反應時間，具備色彩準確性和無邊框的設計，螢幕採抗反光與低反射的塗層，抗閃爍面板也能減少眼睛的疲勞，而且因著OLED的純粹黑而有了更身臨其境的視覺體驗，150萬 : 1 的高對比度讓所有暗部畫面的細節都能看的一清二楚，更配備40瓦立體聲喇叭，搭載DTS Headphone:X 虛擬3D音效，以達到更沉浸式的體驗。