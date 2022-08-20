台中市潭雅神綠道中科公園戲水區，最適合炎炎夏日好消暑。（台中市政府提供）

「2022台中自行車嘉年華」將於9月10日熱鬧登場，系列活動之一的自行車尋寶活動20日起跑！觀旅局長韓育琪說，嚴選5條獨具特色的山海屯都自行車路線，歡迎民眾一同挖掘特色店家、探尋獨特秘境，完成指定任務除可領取合作店家優惠、兌換限量紀念品，還可參加嘉年華抽獎活動抽大獎。

韓育琪表示，台中有非常多特色自行車道，是最適合騎乘自行車的城市，這次尋寶活動特別推薦民眾認識台中好騎、好逛、好文青的自行車旅遊路線；包含城中城、草湖溪、潭雅神、高美溼地及東后豐自行車路線，每條路線均規畫2至3個景點以及2間特色店家。

韓育琪指出，凡於指定路線完成集章及臉書打卡任務，除享有合作店家專屬優惠外，9月10日自行車嘉年華活動當天憑相關證明可換取活動抽獎券，有機會抱走最大獎智慧型手機及高階自行車，前800位民眾還可加碼兌換限量活動聯名紀念品。

韓育琪說，想要體驗台中城市人文可選擇近年興起的城中城路線，有知名太陽餅店及人文藝術茶館。想要遠離塵囂適合騎乘草湖溪自行車路線，先到休閒農場體驗自然生態，再到芋仔冰城吃冰品。想隨手都能拍下網美照一定要到潭雅神自行車路線，有知名景點S彎道、中科公園戲水區，還可至有機蔬果園採買。

如果想要觀賞台中特有的海線美景，可前往高美溼地自行車路線騎乘，到景觀咖啡廳休憩後，回程可購買台中特產檸檬餅；想體驗豐富景點最適合到東后豐自行車路線，路途經過單車童趣模型牆、主題休憩區及特色民宿。

觀旅局強調，自行車尋寶活動期間自8月20日至9月10日，歡迎遊客以悠閒的方式認識台中，卸下忙碌生活壓力，享受台中的美景，體驗低碳休閒深度旅遊；歡迎大家來台中騎自行車尋寶，享受邊騎乘邊旅遊台中的樂趣，創造最美好的回憶。