【愛傳媒特約記者吳思賢報導】這真是太嚇人了！有民眾發現居然有大型比特犬在大馬路逛街，而且沒有牽繩！民眾事後想想，決定提出檢舉，以免又發生攻擊大人或小孩的意外事件。

或許有人會覺得這位民眾是不是大驚小怪，看到遛狗也檢舉。事實上，因為比特犬咬死人事件頻傳，農委會已經宣布禁止飼養比特犬，已飼養者必須登記，並且要有牽繩才能外出。

民眾向新北市政府檢舉指出，8月19日在新北市板橋區中正路、民權路口，發現有人在遛大型白色比特犬，不但沒有牽繩，而且防咬口罩居然是掛在下巴，完全沒有做好防護措施。

農委會在《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告，自111年3月1日起禁止飼養比特犬，違法飼養者將可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

依照目前規定，飼主攜帶攻擊性犬隻出入公共場所或是公眾得出入之場所，應由成年人伴同，而且牽繩長度不應超過1.5公尺，並且還要為犬隻佩戴透氣的防咬口罩。

新北市政府動保處二月已提醒比特犬飼主在2月28日前完成寵物登記備查，未完成寵登且無法提出於3月1日前飼養證明者，最高可裁罰25萬元罰鍰，並得沒入比特犬。

新北市政府表示，因為不知道飼主是誰，只能派員前往當地查看，要找到飼主才能依法處理。新北市政府動保處現已列管267隻比特犬飼養名單，也再三呼籲民眾如有飼養大型攻擊性犬隻，一定要依照政府規定辦理，確保安全。

提醒一般市民，尤其是攜帶小孩外出，如果看到路上有大型攻擊犬隻，而且沒有牽繩及防咬口罩，最好還是避開為妙。