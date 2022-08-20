林口警分局於19日晚間21時起執行擴大臨檢勤務，主要係為穩定轄區治安、交通，針對林口及泰山區治安要點及重要路口，規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務，以優勢警力實施威力掃蕩，全面掃除犯罪因子，穩固轄區治安，期間也暖心向民眾宣導近期國人遠赴國外打工遭詐案例，提醒民眾「天下沒有白吃的午餐」，切勿輕信海外高薪打工，避免淪為國際詐騙集團眼中的「豬仔」，人財兩失！

昨晚擴大臨檢期間共計查獲通緝案1件1人、失聯移工2件2人、酒駕公危1件1人，告發交通違規17件、通報排氣管改裝噪音車10件。

林口警直接面對民眾勸導切勿輕信海外高薪打工，避免淪為國際詐騙集團眼中的「豬仔」，人財兩失。(林口分局提供)

分局長陳忠龍表示，近期國人遠赴柬埔寨、緬甸、杜拜等地區打工遭詐情事頻傳，詐騙集團透過海外高薪職缺利誘社會經驗不足的年輕人或弱勢族群，扣護照手機，強迫受害人從事詐騙行為、拘禁自由甚至殘害身體等，行徑相當可惡！為此，警方於擴大臨、路檢期間，除強力掃蕩不法、取締酒後駕車、改管噪音車等違規行為，另也暖心宣導時下常見詐騙手法，希望民眾能口耳相傳，藉此提高國人防詐意識，守護民眾身體、財產安全。