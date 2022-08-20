「神仙姐姐」劉亦菲先前與陳妍希老公陳曉合作演出古裝劇《夢華錄》，播放僅4日即創造全球超過5億播放量，經典畫面引來粉絲瘋傳。近日她受邀為雜誌拍美照，卻傳出有工作人員不爽，私下抱怨神仙姐姐耍大牌，「換片場30米的距離也得攙扶著坐上車過去」，消息一出已引來雜誌社嚴正否認。

外型清純甜美的劉亦菲，出道多年來忽胖忽瘦的體態常成為話題，今年6月有人自曝在酒吧遇到一位外型清秀、皮膚雪白的墨鏡女子，邊嗑瓜子邊跟朋友聊天，細看才發現是劉亦菲，更有人笑說神仙姐姐疑似又發福了，側面照幾乎快要看不到脖子，但最近她曬近照，可見招牌瓜子臉還是相當精緻，用行動打破變胖謠言。

網傳工作人員抱怨劉亦菲耍大牌。（圖／取自新浪娛樂）

近日劉亦菲和雜誌合作拍美照，不久就有疑似工作人員的網友在微博爆當天幕後花絮，稱：「昨兒個某大明星借用農場拍照，幾十人的團隊那陣仗。來了先把所有公共區域攝像頭（鏡頭）擋上，拿著手機從場邊上過都要被警告」，更酸「神仙姐姐嘛腳自然不能隨便落地」，換場地30公尺的距離也要坐車。

雜誌社駁斥是不實謠言。（圖／翻攝自新浪大文娛微博）

該網友最後酸，「不過防範這般嚴密，怎麼這麼重要的策畫文案就隨便扔地上就走了呢」，照片中可見雜誌社為劉亦菲事先制定的採訪拍攝大綱，對此，有人將這段發文傳給雜誌社，對方澄清：「您好，我們已經聯繫場地方處理網絡不實信息。劉亦菲本人非常敬業，也很配合我們的拍攝工作，請大家勿信不實言論。」