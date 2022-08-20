「下降頭」通常是電影中才會出現的情節，內容包含巫術、靈異、下蠱等等，並且會出現中毒或被迷惑心智等症狀，美女主播劉芯彤表示原本不肯相信這樣的法術是真實存在，直到某次友人赴泰國的親身經歷後，才讓她確定是真有其事，而不是電影噱頭。

劉芯彤表示友人10多年前到泰國出差，晚上跟同事路攔了計程車去泰國夜市，不過司機似乎英文不太好，加上覺得多數男人去泰國都要去nightclub，便直接將他們載到夜店門口，友人便將錯就錯入場，沒想到這才發現裡面根本是人間天堂，隨後便跟一名妙齡女子越來越起勁，甚至直接約出去「開夜車」，後續幾天更是天天夜會該女子，未料結束差旅前一晚，對方問友人是否會回來找她?當時「精蟲衝腦」的友人毫不猶豫表示會常回來探望，更表示要將女方娶回台灣。

沒想到友人返回台北後，完全忘在泰國答應對方的事情，豈知隔年桃花開的季節時，整個人狀況就

不對勁，不僅常常發呆出神，還會胡言亂語，甚至還出了車禍，這讓友人母親懷疑是否卡到陰，便詢問一名老師，這才知道是被人下蠱，但弔詭的是桃花謝了之後，友人又恢復如常，直到隔年桃花開的季節，友人行徑又比前先前更誇張，因此便在泰國找了解降的老師，才讓一切恢復如常，這也讓劉芯彤直呼：「我看他這輩子，應該也不敢在外面對女生亂來或亂給承諾」。

聽完這段毛骨悚然的經歷，讓網友紛紛留言：「大學同學認識的東南亞僑生，說下降頭是有的，曾告誡別亂吃某種食物」、「玩玩之心不可無」、「為什麼都很少聽到正向助人的法術呢」、「還好我去泰國，深怕碰到人妖，看到成熟女性都自動保持距離」。