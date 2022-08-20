SEATTLE LETS GET IT!! Been over 15+ years since I've been back and played ball! Well the wait is almost over!! The 👑 is BACK! @JCrossover 🫡! #ThekidfromAKRON🤴🏾 https://t.co/6NWxlSQg9o — LeBron James (@KingJames) August 19, 2022

只能說今年夏天「小皇帝」詹姆斯真的好忙！先前才跟迪羅薩一起參加德魯聯賽的詹皇，20日發推敲定自己即將特地飛往西雅圖，參加賈瑪克勞佛21日舉辦的「The Craws Over」職業業餘聯賽，頓時提升這個聯賽的可見度與知名度，甚至已有球迷搭帳篷在球場門口過夜排隊。

克勞佛今天先行發推表達自己內心的激動情緒，「我想這會成為一場電影，但現在即將變成歷史。這將是你從來沒有看過的一天，勒布朗詹姆斯將在The Craws Over職業業餘聯賽當中出賽，這太超過了！」畢竟克勞佛這個聯賽知名度遠遠不及德魯聯賽。

詹姆斯也馬上分享克勞佛推文，且寫道，「西雅圖你們要注意了，我已經超過15年沒有回到那裡打球了，漫長的等待終於結束，皇帝即將回歸！」

其實明天不只詹姆斯打算飛往西雅圖參加「The Craws Over」，包含老鷹後衛穆雷、今年選秀狀元魔術前鋒班凱羅，以及今年選秀榜眼雷霆前鋒荷姆葛倫等人都會出賽，也讓這個聯賽頓時成為全美最關注的比賽。