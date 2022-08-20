衛福部為強化國內醫療資安聯防量能，17日以林口長庚醫院為示範基地，用擬真的駭客攻擊手法，進行全國首次的醫療資安攻防演練，藉以驗證醫療領域關鍵基礎設施之資安防護與應變能力。本次資安演練為國內醫界首次舉辦，故有多家醫療院所共同參與實地及線上觀摩學習，討論非常熱絡。

林口長庚醫院陳建宗院長表示，長庚醫院自創院以來即重視醫療資訊的推動，於資通安全領域之努力亦不遺餘力，自2009年起為確保電子病歷資料安全，並建置安全的醫療資訊環境，開始導入國際ISO 27001資訊安全驗證，迄今每年皆持續接受此國際標準之追查驗證；另林口長庚醫院在2019年通過 HIMSS EMRAM第7級電子病歷國際最高等級認證，HIMSS EMRAM第7級即內含「資訊安全」驗證，顯示林口長庚醫院長久以來對資通安全領域的重視與努力。

我國「資通安全管理法」於2019年正式實施後，林口長庚醫院即被指定為A級關鍵基礎設施醫院；隨著科技發展及智慧醫療的不斷演進，更多醫療e化儀器和設備的出現，醫院資安風險也跟著提高，故林口長庚醫院資安防護範圍除了原有的醫療資訊部門外，亦涵蓋了醫療儀器部門，及總務工控等系統，亦於今年正式成立「資通安全管理委員會」，為院內跨醫療、資訊、儀器及行政等部門，統籌資通安全防護與監控之院級組織，並設立「資安長」職務，由專精智慧醫療的溫明賢副院長督導。

在17日的演練中，林口長庚醫院充分展現醫療場域面臨駭客攻擊時，其資安防護與管控機制，及緊急應變與通報處理之能力，足以驗證其已具備高資安韌性，發揮本次演練示範效果。在場參與觀摩之醫療機構皆表示，透過觀摩親身感受醫療領域資安攻防實況，對於未來各醫療機構於資安防護強化措施之規劃與執行，收穫良多，有助於強化資安防護措施之發展。