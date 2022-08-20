NCC強推數位中介法傳「他」出手踩煞車 蘇貞昌親口回應

國家通訊國家傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案，引起各界輿論譁然，傳出行政院長蘇貞昌出手踩煞車，原定月底舉行的公聽會暫緩，蘇貞昌今天受訪表示，任何立法過程，有任何意見待溝通，都可以好好進行，是民主成熟運作的過程。

蘇貞昌今天上午在立法院副院長蔡奇昌、立委何欣純、張廖萬堅等人陪同下到台中市永安宮參拜。針對媒體詢問NCC強推數位中介法，引發反彈聲浪一事，蘇貞昌表示，對於任何的立法過程，從研擬到送立法院，這個都必須要有相關當事人、業者，以及各界的意見請教、傾聽，而相關部會在研擬法案的時候，就辦公聽會，來讓利害關係人、業者，以及各界來表示意見。

蘇貞昌指出，過程本來就會有利害的不同、見仁見智，所以如果在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，意見有待溝通，本來就可以好好地再來進行，這是民主成熟運作的過程，也尊重各部會的運作，也請各界繼續給我們指教。