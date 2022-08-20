大陸男星王鶴棣近期出演《蒼蘭訣》，劇中角色「月尊」帥氣冷酷形象大受歡迎，與女主角虞書欣的甜甜愛情更是圈了一批「棣欣引力」cp粉。昨（19）日，他被爆出有一個從大學交往至今長達6年的圈外女友，震驚了不少網友，隨後又爆出「PCR插隊」爭議，及爆紅後才開始成立工作室招聘人手，讓他一夕間登上微博熱搜最熱人物榜單第一名。

王鶴棣曾就讀於西南航空專修學院，結果走在街上因爲太帥被選中參加選秀節目。上節目時表現不出色原本直接被刷掉，因為遇到貴人力挺，敗部復活後便一路殺到冠軍，人生可以説是充滿戲劇性。19日上午被爆料出來的女友是同校空檢專業學生，2人已在一起長達6年，有時候拍戲還會帶著女友陪伴在旁，雖然分分合合數次仍堅持至今，因此戀情曝光後，收到大量來自粉絲的祝福。

王鶴棣一整天爆料不斷，連續上微博熱搜最熱人物榜單第一名24小時。（圖／翻攝自 王鶴棣微博）

王鶴棣與女友合照。（圖／翻攝自微博）

戀情曝光不久後，王鶴棣又曝曾讓助理代排PCR隊伍並插隊，19日中午本人迅速下場道歉並承諾下次會注意。有意思的是，當天下午王鶴棣正式成立工作室，而晚上有網友指出看到該工作室釋出招聘訊息，由於大部分藝人是從招聘人手成立工作室開始，王鶴棣反倒是爆紅後才開始做這件事，讓不少粉絲笑稱他是「倒敘出名」。