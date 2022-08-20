林口區公所今(20)日辦理林口區親子健行活動，特地邀請到如果劇團來進行精彩表演《大野狼拯救小紅帽》，新北市長侯友宜也到現場與民眾一起參與活動，他在致詞時發現有小朋友跑上台後，索性邀請現場小朋友一起上台陪自己致詞，結果頓時有一大批小朋友陸續跑上舞台，展現他的高人氣。

健行活動是林口地區一年一度的重要盛事，每年皆會安排不同路線舉辦，今年沿途行經仁愛路、頭湖國小、湖南市民活動中心、中山路及林口社區運動公園等地點，總長約4公里，而林口社區運動公園的活動現場除了結合林口在地觀光工廠、知名商家及各社福團體宣導攤位外，林口知名店家武藏野也特別準備麵包，在健行中途供參加民眾補充體力，公所也特別商請知名的金車大塚公司於健行途中提供寶礦力運動飲料，讓每一位參加者在炎熱夏日下都能止渴消暑。

新北市長侯友宜表示，林口近年來的變化很大，人口的增加逐年跳躍，各項生活機能逐漸完善，近日新設學校東湖國小也即將要正式啟用，在產業方面有工一工業區以及媒體園區正在進駐，交通方面105市道道路拓展及林口交流道改善工程也正在辦理中，地方期盼著未來發展，市府團隊也會持續努力，提供所有市民朋友們一個更好的生活環境。

林口區長藍品畯表示，林口每年辦理健行活動已超過30年歷史，去年在疫情的影響下縮小規模辦理，隨著疫情相對平穩，區公所今年也特別在暑假期間辦理健行，希望能吸引更多的大小朋友一起參與。