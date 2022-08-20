8月23日除了是一年僅有數天的天赦日，同時也是24節氣中「處暑」交界的日子，命理師柯柏成18日在臉書粉專分享，時值農曆7月，當天除了安置五鬼運財陣，也適合煮錢水求財改運，尤其生肖屬鼠、豬者還能替自己添貴人。

柯柏成表示，8月23日（農曆7月26日）是24節氣中「處暑」交界的日子，交接節氣時間為當天上午的11點08分，此外當天也是一年中難得只有幾天的天赦日，按過去慣例可以煮錢水增加財運及貴人。

至於做法如何？柯柏成說，天赦日當天先準備一枚一盎司純銀的銀幣，並用該枚銀幣煮錢水，待水冷卻後，將銀幣擦乾並放置在自宅的中央位置，有抽屜放抽屜、有櫃子放櫃子上，若是店家則可用泡棉雙面膠貼在天花板或樑上避免遺失。

柯柏成指出，尤其生肖屬鼠、豬者，在節氣處暑過後桃花運開始變強，適合表達情感，而且人際關係良好，會有貴人出現，若想催化貴人就可利用上述的煮錢水法來開運。

柯柏成提到，除了煮錢水增財運，天赦日當天也適合參加寺廟舉辦的消災祈福法會，即使是基督天主教徒，上教堂祈願都特別容易實現。此外鬼月迎來難得的天赦日，古傳秘法可以在這一天安置五鬼運財陣，但布陣的前提就需要先理解，「為何『有錢能使鬼推磨』的鬼，貪錢都來不及了，沒事還要運財給你？」

易經‧謙卦彖傳上所說：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙；鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。」一個人要做到天地人鬼神都來幫助是有條件的，其祕訣在於先自助。

柯柏成提醒，做任何事之前先別忙著否定自己的能力，謙虛接受他人的建言、務實去做每一步，願意自己先幫助自己，老天爺才會來幫助你，有了上天的驗證，之後才能談到人助，甚至鬼助。所以要談五鬼運財，這應該是最後一個階段，「一個人的德行修養足夠到讓鬼都願意來運財，是完全沒有僥倖的機會」。