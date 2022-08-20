柬埔寨詐騙集團案引起社會注目，台中警方18日逮捕3名從泰國返台2男1女，19日依人口販運防制法移送桃園地檢署偵辦。1名男子遭被害人指認為詐騙集團幹部，且刪除手機訊息，遭桃園地院裁定羈押並禁見，但該名女子卻表示，自己的男友目前仍在柬埔寨，想和對方共進退。

人蛇集團成員一旦沒達標，男的就會遭毆打，女的則是「提著水桶罰半蹲」。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

據了解，14日有12名台灣人從柬埔寨入境泰國，有9人先行返台，不過9人中42歲何姓男子被發現詐騙集團幹部，先前已遭桃園地檢署聲押禁見獲准。另外3人因拒絕回台引起警方關注，分別為23歲楊姓男子、28歲鄧姓男子、林姓女子，懷疑與詐騙集團有關，18日返台到案。台中警方偵辦後，19日依違反人口販運防制法移送桃園地檢署偵辦。

其中楊男遭被害人指認是人蛇集團小組長，負責管理被害人的生活，桃檢先行訊問完楊男，認為楊男涉嫌重大聲押。另因入境柬埔寨打2劑疫苗可不用快速檢測確診與否，他涉嫌將家人小黃卡提供給同夥使用，但在柬埔寨內並無涉嫌詐欺或幫助詐欺等實證，以2萬元交保。至於林姓女子，初步認為是被害人。

警方偵訊8名被害人時發現，這批男女分別是在今年6、7月間，透過網路「應徵打字員，月入10萬」的誘惑前往柬埔寨打工，但一下下飛機護照及手機立刻就被收走，並帶往一處破舊飯店看管，負責管理的是一名台灣來的「小組長」有被害人指證，警方押回的楊男就是「小組長」。

被害人描述，只要是業績不好，小組長便會進行處罰，要求她們提著水桶半短則10分鐘，長則至少1小時。

桃園地院開羈押庭時，雖然楊男否認犯罪，但有證人、共犯指認，加上還有其他共犯需要追查，楊男也刪除手機資料，足認其有勾串共犯、湮滅證據之虞，裁定楊男羈押，並禁止接見、通信。