徐巧芯在民進黨貼文底下留言。(取自民進黨臉書)

NCC日前公布《數位中介服務法》草案，引爆民眾炸鍋，質疑箝制言論自由，更被外界翻出9年前的民進黨立委提案，談到「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」。然而，民進黨昨(19日)晚間在臉書發文澄清，NCC沒有強推《數位中介服務法》，強調「言論自由是我們堅持的價值」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯則現身留言表示，「什麼叫做『沒有強推』？有沒有搞錯，是根本不該推好嗎！」

民進黨貼文談到，第一，《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，全世界民主國家都面臨此挑戰，目前政府正在研議階段、收集意見；第二，草案僅在公聽會階段，還尚未送進立法院；第三，行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行；第四，NCC原預計下周舉辦的公聽會「已暫緩」。

面對民進黨的說法，徐巧芯則是說，「什麼叫做『沒有強推』？有沒有搞錯，是根本不該推好嗎！沒有公開承諾放棄本案就是要繼續抗爭、勿忘醫材法」。該篇貼文獲得超過1000個讚，更有網友留言回應，「要求FB刪除民進黨這個假消息！不然罰500萬」、「都是政治人物在胡扯」。