《數位中介服務法》草案目前在公聽會階段，引發外界極大反彈。中廣董事長趙少康小編在臉書發文，內容只寫著一段「此貼文因違反《數位中介服務法》已遭到刪除，若您希望獲得任何正確資訊，請至民進黨官方網站查詢」，卻獲得超過2000個讚，大批網友直呼超傳神，更對此表示相當悲哀。

臉書粉絲專頁《康編碎碎念》昨日（19）發文，內容只寫著：「此貼文因違反《數位中介服務法》已遭到刪除，若您希望獲得任何正確資訊，請至民進黨官方網站查詢。」

此文吸引超過2000人按讚、破百則留言，迴響熱烈。網友表示：「真的很想哭！台灣人怎會選出這樣的政府」、「可笑的民主，可悲的綠色文字獄，人民除了哭還是只能哭」、「悲哀啊！選了個『朕難容』出來當總統」、「一想到台灣未來的前景，就忍不住想哭」。

也有網友認為：「超傳神的一段話，說不定會成真」、「怕被查水表，先聲明這篇文是開玩笑的（怎麼現在言論自由這麼累）」、「注意數位中介法的規範，目前這裡的留言大多數都需要刪除」、「民進黨表面上高喊自由民主口號，實際上卻不能容忍不一樣的聲音，企圖箝制言論自由」、「箝制言論自由，逼公民上街頭」、「恭喜大家要進入沒有言論自由的時代了」。