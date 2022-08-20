基隆市新增4處科技執法路口，若民眾違規左轉或迴轉，自9月1日起將正式開罰。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆用路人小心了！基隆市警察局表示，由於先前科技執法成效斐然，即日起，基隆市內的科技執法路口新增4處，並自9月1日起正式開罰，接下來行經基隆市區，要多注意交通號誌、標誌及標線，以免受罰。

基隆市警察局交通隊表示，仁二路、愛一路口長期以來為十大易肇事熱點，最近3年交通事故更有增加的趨勢，每年平均約有70餘件。其中，不乏是駕駛人違規左轉或迴轉造成。

為此，基隆市警局今年2月起，在林開郡洋樓前的橋墩路口設置「違規轉彎科技執法設備」，用以取締路口違規左（迴）轉彎車輛，截至7月31日止共計舉發違規轉彎2620件，也就是說，短短半年內，平均每月告發437件違規。交通隊指出，在設置科技執法後，該路口發生的交通事故，也自去年同期的43件，降低為今年的35件。

有鑒於科技執法成效斐然，且的確有助於降底交通事故發生機率，基隆市警察局向交通部申請經費補助，強化該處科技執法設備，由原先僅能偵測1處橋墩路口，提升到5處路口均能偵測，針對違規左（迴）轉彎車輛加強取締，並於前方道路設置相關預告及警告牌面，提醒用路人遵守標誌指示行駛，避免違規受罰。

交通隊表示，目前5處路口的科技執法設備都以建置完成，並重新辦理公告。並自即日起至8月31日為宣導期，9月1日起正式執法開罰。交通隊呼籲駕駛人務必遵守交通規則，若違規左轉或迴轉，將依「道路交通管理處罰條例」處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。