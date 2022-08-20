28歲香港女星吳千語有一雙甜美大眼，過去她最受矚目的緋聞是和香港天王林峯的一段情，4年前分手後，林峯閃婚娶網紅張馨月，吳千語則和富三代施伯雄傳出分分合合。近日，吳千語罕見在社群網站曬出泳裝辣照，可見她胸前開深U領，胸型全露，有網友開酸她腰粗、胸部下垂該穿內衣，吳千語也正面回嗆了。

吳千語2011年演出古天樂、吳尊、吳京主演的電影《開心魔法》一炮而紅，近年演出過《葉問3》、《 家有囍事2020》等，2013年林峯承認和她交往，2017年認了同居，兩人是情侶期間，林峯對她相當呵護，不僅把她當公主寵愛辦豪華生日宴、送豪宅，還一同到世界各地旅行，未料2018年傳出吳千語因身價百億的富三代施伯雄跟林峯分手，不久傳出吳千語兩頭空，回歸單身。

吳千語被指有些幸福肥。（圖／取自小紅書）

2020年港媒報導，吳千語施伯雄大復合，男方還砸了1.2億共築愛巢，吳千語雖然沒有承認，但在朋友圈已是公開的秘密，吳千語平時出門的代步名車雖是登記在她原名「吳欣容」名下，地址卻是施伯雄名下豪宅，還有傳聞兩人好事近將走上紅毯，但至今未被證實。

吳千語回嗆網友。（圖／取自小紅書）

吳千語先前身材纖瘦。（圖／翻攝自karena_ngs IG）

最近吳千語在社群網站分享泳裝美照，毒舌網友回應：「腰圍是直筒像海莉比伯，胸部下垂要穿內衣了」，吳千語大方回嗆：「不愛帶，又如何」，意指她愛穿不穿內衣與他人有什麼關係，其他網友則覺得她有點幸福肥，討論說：「妳是懷孕了嗎」、「懷孕了？真的嗎？如果是這樣就解釋得通了，身材是有點點像」、「現在身材才是剛剛好，以前太瘦了」、「我也覺得是懷孕，因為手腳還是瘦的，但她回不是」。