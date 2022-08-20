民進黨台北市長參選人陳時中去年被爆出沒戴口罩敬酒、唱歌，遭質疑違反防疫規定，影片被封傳後，陳時中稱自己唱歌被汙名化，要「封麥」；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安怒嗆，他是最沒資格喊冤，說別人批評他或汙名化的人。
蔣萬安表示，在防疫情間，陳時中汙名化了多少染疫者，汙名化了多少對防疫提出正面建議的人，汙名化多少願意為政府來採購疫苗的民間團體，汙名化萬華是防疫的破口，是最沒資格批評別人汙名化他的人。
民進黨台北市長參選人陳時中去年被爆出沒戴口罩敬酒、唱歌，遭質疑違反防疫規定，影片被封傳後，陳時中稱自己唱歌被汙名化，要「封麥」；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安怒嗆，他是最沒資格喊冤，說別人批評他或汙名化的人。
蔣萬安表示，在防疫情間，陳時中汙名化了多少染疫者，汙名化了多少對防疫提出正面建議的人，汙名化多少願意為政府來採購疫苗的民間團體，汙名化萬華是防疫的破口，是最沒資格批評別人汙名化他的人。
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