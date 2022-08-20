熱門韓劇《非常律師禹英禑》18日播畢，大結局以17.5%打破最高收視率，在劇中飾演「禹英禑」爸爸的演員全培秀，在18日接受訪問時對女主朴恩斌稱讚有加，他透露在看到不俗的收視率表現後，向朴恩斌行以大禮致謝，還曝光朴恩斌敬業一面，透露她因為擔心染疫影響拍攝，8個月拍攝期間都在自己的保姆車用餐，非常令人敬佩。

全培秀稱拍攝《禹英禑》正值韓國Omicron盛行時期，得知不少劇組因染疫而停拍消息後，朴恩斌在8個月的拍攝期間，不會去餐廳外食，而是在保姆車內吃下經紀人為她準備的便當，讓他大讚「恩斌展現的態度成就了《非常律師禹英禑》。」全培秀更表示當收視率出爐時，想到朴恩斌超級敬業的態度，只想向朴恩斌行大禮。

童星出身的朴恩斌憑禹英禑一角人氣水漲船高，但從業多年來不失本心，全培秀還稱讚她是自己遇過的成長得最好的童星出身演員，出道25年仍像剛出道那樣，保有新鮮感、責任感強大。他還調侃年紀較長的自己比劇中「女兒」晚6年出道，笑喊「果然前輩就是不同。」