羅姓空軍酒後騎乘機車遭警攔檢，測得呼氣酒精濃度達每公升0.31毫克，被北檢依公共危險罪緩起訴處分，期間隱匿酒駕行為未報，遭記2大過、1小過，經人事評審會決議不適服現役退伍，羅男辯稱並非第一次酒駕，長久以來酒駕都沒被抓到，所以一直抱著僥倖的心態，並稱意識清楚回到部隊還是能完成長官交付的任務，羅男不服判決提起訴願，最高行政法院認定軍方處分得當駁回。

據判決書指出，空軍台北無線電通信中隊羅姓地面無線電通信士，於民國109年10月25日22時53分許，因酒後騎乘機車，遭警方攔檢，測得呼氣酒精濃度達每公升0.31毫克，台北地方檢察署依公共危險罪給予緩起訴處分。

空軍司令部認定羅男不僅仍涉犯酒駕的公共危險罪刑責，且隱匿未報，依陸海空軍懲罰法第15條、國軍軍風紀維護實施規定第24點等規定，將他重懲2大過、1次小過，經召開人評會後，核定他「不適服現役」而勒令退伍。

據報調查，羅男已有9年的資歷，工作期間雖偶有點名集合遲到或犯錯等情事，平日表現逐漸進步，但酒駕事件屬重大軍紀案件，羅男抱持『僥倖心態』及貪圖方便等心態，漠視軍紀，應落實『嚴考核、嚴淘汰』以維部隊紀律。因此核定他「不適服現役」而勒令退伍。

羅男不服處分，提起訴願遭駁回，向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張勒令退伍，已違反比例原則，請求法院將原處分、訴願決定均撤銷。

空軍司令部表示，羅男並非首次酒駕，身為軍人最重要的就是守法守紀、服從命令，羅男身為領班應為底下同仁的模範，卻知法犯法，經人事評審會充份討論才決議他「不適服現役」而勒令退伍。

羅男也辯稱，「並非第一次酒駕，因為之前酒駕沒被抓，所以一直抱著僥倖的心態。之所以酒駕是因為意識清楚」、「長久以來，我酒駕沒被抓到，回到部隊，我還是能完成長官交付的任務」，台北高等行政法院認為，軍方已對羅男服役表現、工作態度、近5年考績、酒駕等行為做綜合考評，判定軍方處分得當，判羅男敗訴。

羅男不服，提起上訴並稱：「我認為我個人酒駕行為並不會影響我在部隊的工作表現」、「即便我酒駕，還是可以從事軍職」。最高行政法院支持北高行判決，認為軍方處分得當，判決羅敗訴確定，全案定讞。