民進黨台北市長參選人陳時中日前稱，疫苗合約已揭露給立委。對此，國民黨立院黨團昨(19日)指出，據審計部查核疫苗採購專案的結果顯示，衛福部已認定採「密件」處理，且民國140年才解密。對此，資深媒體人趙少康今(20日)在臉書直言，陳時中如果還想選台北市長，就應該立刻要求解密，否則「陳30年」會如影隨形的跟著他，看他怎麼選下去！

根據《中國時報》今報導，國民黨立委李德維說，審計部資料顯示「疫苗採購專案查核結果，按衛福部的認定，以密件處理，於140年2月25日解密。」也就是要等30年後，民眾才能看到過去2年衛福部如何用公帑採購疫苗，這是什麼公開透明？

趙少康對此也說，請蔡英文告訴我們，新冠肺炎疫苗採購資料為何要保密30年？是根據什麼法律？是跟國家安危有關？是有什麼不可告人的醜聞？還是全世界只有台灣獨家買到新冠疫苗？「我看就是為了保護決策的官員不被檢調追查吧！『絕對機密』變成『絕對護航』！」

趙少康進一步質疑，越封大家越想知道，採購過程中到底有什麼貓膩？到底有什麼需要隱藏？到底多少人拿了多少好處？政府應該開大門走大路，事無不可對人言，又不是國防軍事機密，有什麼怕人知道的？

對此有不少網友亦留言表示「只有民進黨不執政人民才能知道為什麼」、「現在是發生什麼事，為什麼連買疫苗，也要封存30年」、「支持透明公開，人民有知的權利」、「到底是根據什麼法律可以隨便說要把什麼文件封存30年就封存30年？」「哈！論文封30年疫苗採購資料封30年，厲害了」。

然而，針對藍營批評疫苗採購價、會議資料是機密封存30年後才能公開，此舉非常不合理。行政院長蘇貞昌今回應，各國都在搶疫苗，相關契約訂定都有其商業上的作為，本來就是正常的運作。