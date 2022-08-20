國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員李文忠在美國時間8月17日出席美國退伍軍人協會（AMVETS）2022年會，並以貴賓身分致詞表示，北京對於眾議院議長裴洛西訪問台灣的過度反應與軍事演習，引起民主國家的反感與對抗，其行徑一如俄羅斯藉口侵略烏克蘭，「我們的人民不會接受也不會屈服，一如勇敢的烏克蘭人民，希望各位能繼續與我們站在一起。」

李文忠並引述美國哥倫比亞大學政治學系教授黎安友日前於《美國之音》專訪時所說，中國於美國國會議員離台之後所隨即展開的軍事演習，無非是想要恫嚇台灣及國際社會，而要消弭這樣的侵略行為，就是民主國家不能姑息，並以決定性軍事威攝能力來制衡侵略者。

李文忠指出，眾議院退伍軍人事務委員會主席高野先生於去年率跨黨派議員蒞訪退輔會時，特別表達對於台美兩國在退伍軍人事務合作及交流的支持，退輔會亦正努力朝此一目標前進。

美國退伍軍人協會於1944年12月在密蘇里州堪薩斯市成立，總會設於馬利蘭州，現有會員合計約25萬2千餘人，為美國主流退伍軍人組織之一。李文忠也特別感謝該會長期以來對中華民國的支持， 於每年年會通過支持中華民國決議文，敦促美國政府及國會嚴格遵守《台灣關係法》的概念，出售台灣最先進之軍事武器、裝備、科技，確保台灣有足夠自保能力。